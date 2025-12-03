Μαγευτική εικόνα: Φλαμίνγκο εμφανίστηκαν στην παραλιακή του Ναυπλίου

Την Τετάρτη (03/12), είκοσι τρία εντυπωσιακά φλαμίνγκο εμφανίστηκαν στον Υδροβιότοπο της παραλιακής περιοχής Ναυπλίου – Νέας Κίου, στην Αργολίδα, τα οποία απαθανάτισε κάμερα της τοπικής ιστοσελίδας Argolikeseidiseis.gr.

Τα φλαμίνγκο ή φοινικόπτερα ανήκουν στο γένος των φοινικόπτερων και είναι πτηνά που συναντώνται σε όλο τον κόσμο, με χαρακτηριστικό ροζ φτέρωμα. Έχουν ψηλή και λεπτή σιλουέτα, μακριά πόδια και γαμψή μύτη.

Η ονομασία «φλαμίνγκο» προέρχεται από τη λέξη «flamengo», που σημαίνει «αυτός που έχει το χρώμα της φλόγας». Παρόμοιο νόημα έχει και η ελληνική λέξη «φοινικόπτερος», που σημαίνει «αυτός που έχει φτερά στο κόκκινο χρώμα του αίματος».

Συχνά, τα φλαμίνγκο στέκονται σε ένα μόνο πόδι, κρατώντας το άλλο μαζεμένο κάτω από το σώμα τους. Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς δεν έχει πλήρως εξηγηθεί, αν και μία θεωρία υποστηρίζει ότι έτσι εξοικονομούν θερμότητα, ειδικά όταν βρίσκονται μέσα στο κρύο νερό. Ωστόσο, η συνήθεια παρατηρείται και σε ζεστά νερά και σε πουλιά που συνήθως δεν στέκονται στο νερό.