Τραγικό τέλος για 96χρονη γυναίκα σε χωριό του Αλμυρού στη Μαγνησία. Η γυναίκα έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της και έβαλε φωτιά με αναπτήρα σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Όπως αναφέρεται η ηλικιωμένη έναν χρόνο πριν είχε χάσει την 60χρονη κόρη της και έλεγε συνεχώς «τι τη θέλω τη ζωή».

Η ηλικιωμένη φέρεται μεταξύ 11 το βράδυ της Τρίτης και 05.30 το πρωί της Τετάρτης (29/4) να βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού της, να έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της σε όλο της το σώμα και με αναπτήρα να έβαλε φωτιά στον εαυτό της με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, τη σορό της βρήκε ο γιός της, που μένει στον πάνω όροφο, στις 05.30 το πρωί, που πήγε να δει τι κάνει η μητέρα του.

Δίπλα στη σορό υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της 96χρονης.

