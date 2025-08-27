Μαγνησία: Κάλυψαν τραύμα με τραπεζομάντηλο - Απίστευτο σκηνικό σε ιατρείο χωριού

Ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού αποκάλυψε την πλήρη απουσία στοιχειωδών υποδομών στο τουριστικό χωριό Κεραμίδι Μαγνησίας.

Το βράδυ του Σαββάτου (23 /08), κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, ένας 68χρονος άνδρας γλίστρησε στο πλακόστρωτο και υπέστη συντριπτικό κάταγμα.

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου δεν κατάφερε να προσεγγίσει την πλατεία του χωριού. Τη λύση έδωσαν ναυαγοσώστες, που βρίσκονταν τυχαία στο πανηγύρι.

Σύμφωνα με το gegonotanews, με τη βοήθεια κατοίκων, μετέφεραν τον τραυματία με δικό τους φορείο μέχρι τη θέση Μεσοχώρι, όπου τελικά παρέλαβε τελικά το ασθενοφόρο.

Η κατάσταση στο τοπικό ιατρείο ήταν εξίσου αποκαρδιωτική: δεν υπήρχε ούτε ιώδιο, ούτε φορείο, ούτε γάζες.

Το τραύμα του 68χρονου καλύφθηκε πρόχειρα με τραπεζομάντηλο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.

Συγγενής του τραυματία καταγγέλλει ότι το Κεραμίδι, παρά την τουριστική του δυναμική, παραμέν δυναμική, παραμένει εγκαταλελειμμένο από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ασφαλείς δρόμους για πεζούς και χωρίς βασικές υποδομές για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Πηγή: gegonotanews