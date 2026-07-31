Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι ανά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασώματου. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, ενώ οι φλόγες δεν κατάφεραν να φτάσουν στο φαράγγι της περιοχής.

Το μεγαλύτερο μέτωπο όπως μεταφέρει η ΕΡΤ εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμουν και τα εναέρια μέσα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς η ένταση των ανέμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σε ώρα που στην παραλία της περιοχής βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι και επισκέπτες. Μετά την ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, περίπου 300 έως 400 άτομα απομακρύνθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους. Επιπλέον, περίπου 50 άτομα απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης, καθώς οι πυκνοί καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη και επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

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Σε ύφεση η φωτιά σε Σητεία, Αθερινόλακο, Αγία Τριάδα

Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στην Αγία Τριάδα το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα χωρίς να απασχολούν τελικά για πολύ ώρα πολλές δυνάμεις.