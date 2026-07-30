Για δεύτερη συνεχή ημέρα (30/7) μαίνονται οι φωτιές στην Κρήτη, την Πάρο, την Άνδρο και την Κάλυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής, εμποδίζοντας την εκτεταμένη χρήση εναέριων μέσων.

Μεγάλη διάσωση πραγματοποίησε το Λιμενικό Σώμα και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, απεγκλωβίζοντας έως το βράδυ 59 άτομα λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή, και έκαψε ακόμα και μέρος από το εμβληματικό φοινικόδασος.

Συναγερμός σήμανε αργότερα το βράδυ και για νέα εστία φωτιάς στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, ανάμεσα στα χωριά Κυπαρίσσι και Βενεράτο, η οποία όμως κατεσβέσθη εγκαίρως.

Φωτιές στην Κρήτη - 45.000 στρέμματα χαμένα

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στην Κρήτη στα περίπου 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνεται καν η έκταση που κάηκε στην Πρέβελη.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται από αργά το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν, αφού το πύρινο μέτωπο έκαψε και μέρος από το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής.

Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα έγινε αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον Ασώματο.

Νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Δαμάλια και είναι πολύ κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή, ενώ εξαπλώνεται συνεχώς.

Παράλληλα, στο μέτωπο της Λέσβου, οι πυροσβέστες θα βρίσκονται σε επιφυλακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, με τους άντρες της ΕΜΟΔΕ να πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες.

Ενισχύθηκαν εντωμεταξύ οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Βαθύ Καλύμνου, με πλέον 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μάλιστα εστάλη μήνυμα 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης προς Μπατσί.

Φωτιές - Ενίσχυση δυνάμεων στην Πάρο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο έπειτα από τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα.

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Όπως έγινε γνωστό οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις από την φωτιά που εκδηλώθηκε προχθές, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ωστόσο στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Μπαράζ συλλήψεων για τις φωτιές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων για τέσσερα περιστατικά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά οκτώ ημεδαπών.

Από αυτούς, οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Παράλληλα, στον Δήμο Αχαρνών, στη Δροσιά, στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας, όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική, έγιναν τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών συνέλαβαν 4 άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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