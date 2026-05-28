Μάχη με λύκο επί 10 λεπτά έδωσε γυναίκα στη Φωκίδα - «Θα μου έκανε ζημιά»

Τον τρόμο βίωσε γυναίκα στον Δήμο Δωρίδας στη Φωκίδα όταν ήρθε αντιμέτωπη με λύκο την ώρα που βρισκόταν σε ορεινή περιοχή με το κοπάδι της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια στο nafpaktianews, με φωνές και χτυπήματα προσπάθησε να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να το διώξει.

«Ήμουν με τα ζώα, δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί, γιατί έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω εκεί με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα, κι αυτό επιτέθηκε σε εμένα» δήλωσε αρχικά η ίδια και πρόσθεσε:

«Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα, κι αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα» επεσήμανε η γυναίκα, ενώ, απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο κράτησε το περιστατικό, απάντησε:

«Ένα δεκάλεπτο. Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα να τρέξω και να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Επιτέθηκε λες και ήταν λυσσασμένο σκυλί. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα».

Σύμφωνα με το nafpaktianews, η γυναίκα ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.