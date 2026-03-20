Μαχητικά στον ουρανό της Αττικής - Άρχισαν οι δομικές για την 25η Μαρτίου

Εδώ και μερική ώρα πετούν πάνω από τον αττικό ουρανό πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.
Ειδικότερα, πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, από τις 13:15 έως και τις 14:30, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, αν ακούσετε τα αεροσκάφη, μην θορυβηθείτε, πρόκειται απλά για δοκιμές.
