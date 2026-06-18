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«Μαϊμού» επώνυμα στη Δυτική Αττική: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη για 788 παραποιημένα ρούχα

Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στη Δυτική Αττική για διακίνηση 788 «μαϊμού» ρούχων επώνυμων brands, τα οποία και καταστράφηκαν.

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Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
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Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 17ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της ΔΑΟΕ, εντοπίστηκαν σε χώρους του καταστήματος συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τα ευρήματα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων, ενώ από τον έλεγχο δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα αποτελούσαν απομιμήσεις γνήσιων ειδών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.

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