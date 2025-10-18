Μαίναλο: Αυτά είναι τα πέντε χωριά που πρέπει να επισκεφτείς

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, τα χωριά του Μαινάλου στην Ορεινή Αρκαδία είναι ιδανικά για αποδράσεις που συνδυάζουν φύση, παράδοση και καλό φαγητό.
Το Μαίναλο, με υψόμετρο 1.981 μ., βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Αρκαδίας. Τα χωριά του, πετρόκτιστα και γραφικά, με μονοπάτια που περνούν μέσα από δάση οξιάς και καστανιάς, υποδέχονται τους επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικά το φθινόπωρο όμως, έχουν μια ξεχωριστή μαγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- «Σκοτώθηκαν» στο WhatsApp Κασσελάκης - Τζάκρη: Έβγαλε όλη τη συνομιλία στα social o Νίκος Μωραΐτης
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»
- Γιώργος Λιάγκας: Ακύρωσε τελευταία στιγμή εμφάνιση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.