Μαίνεται η φωτιά στο Μενίδι: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επεκτείνεται στο απέναντι εργοστάσιο

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως το πύρινο μέτωπο «πήδηξε» στο απέναντι εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, η φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι «μεταπήδησε» στο διπλανό μέσω πεύκων, ενώ «άρπαξε» γρήγορα εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως παπούτσια και πλαστικά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μενίδι, επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι τεράστια καθώς εκτός των επίγειων μέσων, ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις.

Φωτιά στο Μενίδι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, η τροχαία έχει προχωρήσει στις κάτωθι εκτροπές:

Λ. Τατοΐου από το ύψος της Λ. Καραμανλή

Λ.Δεκελείας από το ύψος της Λ. Καραμανλή

Παράδρομος της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας από το ύψος της Λ. Δεκελείας

Λ. Κύμης από το ύψος της Λ. Τατοΐου (πάνω στη γέφυρα)

Φωτιά στο Μενίδι: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνδράμει κι ένα ελικόπτερο. Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα.

Αν και η φωτιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πέσει η έντασή της. Λόγω του γεγονότος ωστόσο ότι η φωτιά καίει ξύλα, χρειάζεται πολύ νερό και πολύς χρόνος για την κατάσβεσή της.

Η στήλη πυκνού μαύρου καπνού που έχει υψωθεί στον ουρανό είναι ορατή από την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά κι από πολλές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πάντως, για την ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθούν και να απειλήσουν οι φλόγες άλλες εγκαταστάσεις.

Στην περίφραξη της γειτονικής επιχείρησης έχουν χτίσει εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν όσο γίνεται τη φωτιά εντός του οικοπέδου, όπου έχει αναπτύξει το δικό της κλίμα.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησης που καίγεται απ΄ άκρη σε άκρη, αλλά και στο κτήριο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Μπεχράκης, καθηγητής Πνευμονολογίας, έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ούτε τη σύσταση της ρύπανσης αυτής που έχει παραχθεί, ούτε και την πυκνότητα των ρύπων. Υποθέτω με τα δημοσιογραφικά αυτά στοιχεία που μου δόθηκαν τώρα μόλις, ότι πρόκειται για μια σωματιδιακή ρύπανση, η οποία έχει προκληθεί από καύση ξύλου κατά κύριο λόγο. Ο πάσχων από αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφύγει να το εισπνεύσει όσο μπορεί αυτό, να μην κουραστεί, να μην κάνει εργώδη πράγματα στην περιοχή που εκτίθεται και υπάρχει ο ρύπος αυτός.

Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, να προστατευθούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και να προστατευτούν και τα παιδιά από το να τρέξουν να παίξουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί έτσι εισπνέουν μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά τα σωματίδια και τα σωματίδια αυτά έχουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα».