Πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα καθώς τρεις δασικές φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

To 112 καλεί όσους είναι στον Γυμνότοπο να εκκενώσουν προς Κερασώνα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Ζάκυνθος: Απειλούνται σπίτια στον Αγαλά

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Υποψίες για εμπρησμό

Σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις τελευταίες πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών του ΠΣ στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες.

Σημειώνεται ότι μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν άλλες δύο πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα.

Ειδικά στην Πρέβεζα έχουν εκδηλωθείς τις τελευταίες μέρες πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία, όπως και στο νομό Ηγουμενίτσας.

Μέτωπα στην Αχαΐα: Συνεχή 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλά βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 10 οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχώς ρίψεις νερού.

Το 112 ήχησε για τέσσερις περιοχές καλώντας τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν.

Λίγο μετά τη 01:30 το μεσημέρι, ήχησε για τις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό, καλώντας τους πολίτες τους να απομακρυνθούν προς την πόλη της Πάτρας.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές, απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Από τη φωτιά στη ΒΙΠΕ Πάτρας, ο ΣΚΑΪ μεταδίδει ότι υπάρχει αναφορά για τραυματία σε σοβαρή κατάσταση.

Εκκενώνονται επίσης οι οικισμοί: Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα με τους κατοίκους να πρέπει να κατευθυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Επιπλέον, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα , Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Σε εξέλιξη είναι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχειρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 13:30 σήμερα το μεσημέρι σε οικόπεδο εντός του οικισμού της περιοχής Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τουλάχιστον έξι οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα οικόπεδα, κατακαίγοντας μηχανήματα και οχήματα τα οποία δεν είναι γνωστό εάν ήταν εγκαταλελειμμένα στο σημείο.

Μαζί με τους πυροσβέστες, κάτοικοι με λάστιχα και νερό από τις βρύσες στις αυλές των σπιτιών τους, ρίχνουν νερό στις κατοικίες τους ώστε να τις προστατεύσουν.

Ευτυχώς έως τώρα δεν έχει αναφερθεί επέκταση τη φωτιάς σε κατοικία.

Οι άνεμοι σήμερα στην περιοχή για ακόμη μία ημέρα παραμένουν ισχυροί, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω του καπνού.

Φωτιά τώρα στη Χίο: Ήχησε εκ νέου το 112

Φωτιά μάλιστα εκδηλώθηκε και στη Χίο, με αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική, που βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρώντας για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Η φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Χάλανδρα, στη Χίο, ενώ κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ νωρίτερα ήχησε και το 112 για εκκένωση περιοχής.

Ειδικότερα, το 112 αναφέρει: «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου, απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».