Το ψυχρό κύμα που περνάει - και φεύγει σήμερα, Κυριακή (03/05) - από τη χώρα έχει προκαλέσει πρωτόγνωρες εικόνες σε περιοχές της χώρας, που δεν μοιάζουν σε τίποτα με άνοιξη. Χιόνια έχουν πέσει σε Πάρνηθα και Παρνασσό, ενώ χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό σε πολλές περιοχές.

Λόγω του χιονιού, στην Πάρνηθα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ, με τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή να σε κάνουν να αναρωτιέσαι τι συμβαίνει.

Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 8 βαθμούς Κελσίου και παρότι στους πρόποδες δεν σημειώνεται χιονόπτωση, σε μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει.

Ίδια είναι και η εικόνα στον Παρνασσό, όπου υπάρχει χιονόστρωση και μοιάζει σαν να διανύουμε τον Δεκέμβριο, όχι να είμαστε κοντά στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Οι δρόμοι έχουν καθαριστεί, καθώς οι Αρχές έχουν ρίξει αλάτι όπου χρειάζεται, δεδομένου ότι ο Παρνασσός αποτελεί και έναν από τους πιο δημοφιλείς ανοιξιάτικους προορισμούς, γιατί αποτελεί μια κοντινή απόδραση από την Αττική, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Χειμώνιασε και σε άλλες περιοχές

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, και στην Αχαΐα έχει χειμωνιάσει για τα καλά, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα να έχει γεμίσει χιόνι. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Δεν είναι λίγοι όσοι σπεύδουν να χαρούν το χιόνι, από κοντινές περιοχές, καθώς θα αργήσουν πολύ να ξαναδούν τέτοιες εικόνες.

Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό.

Οι τοπικές Αρχές έχουν καλέσει τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς σε σημεία χρειάζονται αλυσίδες.

Χιονισμένο και το Πήλιο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μηδέν, ενώ όσοι κινούνται προς το χιονοδρομικό καλό θα ήταν να έχουν εξοπλιστεί με αλυσίδες.