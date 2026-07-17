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Μακάβρια κρύπτη: Συνελήφθη 36χρονος που έκρυβε ναρκωτικά και ζυγαριές σε μνήμα συγγενή του

Ένας 36χρονος συνελήφθη στον Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς μετέτρεψε το μνήμα συγγενή του σε κρύπτη για 38,18 γραμμάρια κάνναβης και δύο ζυγαριές.

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Μνήμα σε νεκροταφείο
Μνήμα σε νεκροταφείο | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Μπροστά σε ένα μακάβριο αλλά και πρωτοφανές εύρημα βρέθηκαν οι Αρχές στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς ένας 36χρονος άνδρας είχε σκαρφιστεί την πιο απίστευτη κρυψώνα για να προστατεύσει τα παράνομα αποκτήματά του: το μνήμα ενός στενού του προσώπου.

Η επιχείρηση ξεδιπλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα σε νεκροταφείο οικισμού του δήμου Αλεξάνδρειας. Εκεί, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες τους, καθώς διαπιστώθηκε πως ο 36χρονος χρησιμοποιούσε τον αποθηκευτικό χώρο του οικογενειακού τάφου ως «καβάτζα».

Μέσα στην ιδιότυπη αυτή κρύπτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 38,18 γραμμαρίων, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εργαλεία που παραπέμπουν ευθέως σε εμπορία. Ο 36χρονος συνελήφθη επί τόπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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