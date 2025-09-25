Μακάβριο εύρημα στο σπίτι 77χρονου αρχαιοκάπηλου: Έμβρυο σε γυάλινο μπουκάλι

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι Αρχές κατά τη σύλληψη 77χρονου κατηγορούμενου για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Στο διαμέρισμά του στην Αττική, βρέθηκε - μεταξύ άλλων - ένα έμβρυο σε γυάλινο δοχείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 77χρονου:

«Συνελήφθη 77χρονος από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για απείθεια και υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες, κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγεία, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα και τμήμα λίθου.

Επιπλέον, εντοπίστηκε φιάλη με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

Ανθρώπινο έμβρυο σε μπουκάλι | ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς είχε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για άδεια κατοχής 28 πιθανών αρχαιοτήτων, από τις οποίες έλαβε άδεια για 12. Τα υπόλοιπα 16 αντικείμενα, που κρίθηκαν ιδιαίτερης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Παρά την καταδίκη του για την υπόθεση και την ανάκληση της άδειας, αρνήθηκε να τα παραδώσει.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνώνται όλες οι πτυχές σχετικά με την προέλευση και το σκοπό κατοχής του ανθρώπινου εμβρύου.»

