Μία ανατριχιαστική υπόθεση που προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία ερευνούν οι Αρχές στη Λακωνία. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά, όπου εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα κρυμμένη μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο του κτιρίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο γιος του θύματος. Σύμφωνα με το Notospress, ο ηλικιωμένος –πρώην δάσκαλος από την Αρκαδία– αγνοούνταν ατύπως τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί ποτέ ο θάνατός του. Το βασικό σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. είναι ο γιος του να συντηρούσε τη σορό στην κατάψυξη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του από το Δημόσιο.

Ο γιος κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξηγήσεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς και ο υπολογισμός της οικονομικής ζημιάς από την παράνομη είσπραξη των συντάξεων.