Μακελειό στα Βορίζια: Κατεβάζουν με τα αγροτικά τους νεκρούς, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα ΕΚΑΜ

Ασύλληπτο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, στην Κρήτη με τον τραγικό απολογισμό να ανεβαίνει συνεχώς μετά τη βεντέτα των δύο οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη και τους απανωτούς πυροβολισμούς.

Έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για πέντε ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 25.

Σύμφωνα με το Cretalive, νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με τα αγροτικά οχήματα στα νοσοκομείο, ενώ τα ΕΚΑΜ δεν μπορούν να ανέβουν στο χωριό.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών, η βεντέτα των οποίων κρατάει χρόνια.

Ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Δανδουλάκης επιβεβαίωσε στο Cretalive ότι στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο νεκρός 39χρονος και δύο τραυματίες, μια γυναίκα κι ένα μικρό παιδί.

ΕΚΑΜ Βορίζια Μακελειό | eurokinissi

Μακελείο στα Βορίζια | eurokinissi

Καποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε πάει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, άφησε την τελευταία της πνοή όχι από πυροβολισμό αλλά από ανακοπή.

Η γυναίκα κατά τις πληροφορίες ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος της οικογένειας Καργάκη.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας.

Η βομβιστική ενέργεια που έφερε το μακελειό

Βορίζια Μακελειό | Cretalive

Το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή (1/11) βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία της μίας οικογένειας και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτό να φτάσουν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στα Κέντρα Υγείας στην περιοχή έχουν σπεύσει και πολλά ασθενοφόρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο φως» από την αστυνομία για να μεταβούν στο χωριό, προκειμένου να παραλάβουν και τυχόν άλλους τραυματίες.

