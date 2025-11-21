Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθερος ο πατέρας Φραγκιαδάκης - Το άλλοθι για την ώρα του φονικού

Ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αλλά και με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια.

Η διαδικασία της απολογίας του ήταν πολύωρη, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα (!, 15, 25) στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

Ο κ. Λευτέρης Κάρτσωνας, εκ των συνηγόρων του πατέρα Φραγκιαδάκη, (τον εκπροσώπησε μαζί με τον συνάδελφό του Παντελή Φουρφουλάκη), τόνισε ότι ο εντολέας του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέχρι τις 10 και μισή του μοιραίου πρωινού της 1ης Νοεμβρίου βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Βορίζια: Το άλλοθι του πατέρα Φραγκιαδάκη

όπου είχε πάει για να υποβάλλει μήνυση για το περιστατικό με την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του γιου του, το προηγούμενο βράδυ, σύμφωνα με το Creta Live.

Ακολούθως, χρειάστηκε μισή ώρα για να μεταβεί στα Βορίζια, όπου φτάνοντας συνάντησε τραγικές εικόνες, αμέσως μετά το μακελειό που είχε εκτυλιχθεί νωρίτερα: ανθρώπους να έχουν ξεψυχήσει κι άλλους να θρηνούν.