Μακελειό στα Βορίζια: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς - Άνοιξε βεντέτα

Συναγερμός έχει σημάνει στα Βορίζια, στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από έκρηξη σε σπίτι χθες βράδυ, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν αντίποινα και έχει ξεσπάσει βεντέτα.

Σύμφωνα με το NeaKriti, το επεισόδιο έχει πάρει έκταση με πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες.

Επί ποδός βρίσκονται αυτή την ώρα οι αρχές, έπειτα από επεισόδια με πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, εκεί όπου έχει προκληθεί μακελειό μετά το χθεσινό περιστατικό της έκρηξης βόμβας σε σπίτι του χωριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο έχουν ήδη μεταφερθεί οι τραυματίες, από το φονικό περιστατικό, παρουσία ισχυρής Αστυνομικής δύναμης.

Η βεντέτα κρατάει χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες.



