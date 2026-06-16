Μακρόν και Ζελένσκι πιάστηκαν από ανοιχτό μικρόφωνοστη Σύνοδο των G7: «Θα το κανονίσουμε»

Μια σύντομη συνομιλία μεταξύ του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατέγραψαν τα μικρόφωνα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των G7, προκαλώντας εικασίες για πιθανή συνάντηση του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης της συνόδου, όταν οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν σύντομες κουβέντες παρουσία δημοσιογράφων και καμερών. Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, ο Μακρόν ρώτησε τον Ζελένσκι για το πρόγραμμά του και τη διάρκεια της παραμονής του στη διοργάνωση.

A hot mic at the G7 caught Macron urging Zelensky to extend his stay at the summit. Zelensky told him he needed to return to Brussels. When Macron asked whether a one-on-one with Trump had been arranged, Zelensky appeared to say no - at which point both realized the mics were… pic.twitter.com/zuqGVJnpQV — Open Source Intel (@Osint613) June 16, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να απάντησε ότι θα μπορούσε να παραμείνει μόνο μία ακόμη ημέρα, καθώς επρόκειτο να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουνίου.

«Με τον πρόεδρο Τραμπ;»

Σε επόμενο σημείο της συνομιλίας, ο Μακρόν ακούγεται να ρωτά αν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερής συνάντηση, με μέρος της φράσης του να μην καταγράφεται καθαρά από τα μικρόφωνα.

«Με τον πρόεδρο Τραμπ;» φέρεται να απαντά ο Ζελένσκι, πριν οι δύο ηγέτες συνεχίσουν να συνομιλούν χαμηλόφωνα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Όταν η συνομιλία γίνεται ξανά ευδιάκριτη, ο Γάλλος πρόεδρος ακούγεται να λέει: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε», χωρίς να διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αναφερόταν.

Σενάρια για πιθανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Το στιγμιότυπο πυροδότησε εικασίες ότι οι δύο ηγέτες συζητούσαν παρασκηνιακά το ενδεχόμενο συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου.

Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν περάσει περιόδους έντασης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την επεισοδιακή συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.