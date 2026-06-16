Ούτε τα βασικά βρε Ντόναλντ; Πρασίνισε η πισίνα του μνημείου Λίνκολν μετά το «μερεμέτι» του Τραμπ

Ένα σκηνικό που έχει κάνει πολλούς να γελούν πικρόχολα και τους περισσότερους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσινγκτον.

Πριν από μερικές ημέρες, οι επισκέπτες στον εμβληματικό χώρο σοκαρίστηκαν βλέποντας την αντανακλαστική πισίνα του μνημείου, όχι απλά να έχει θολώσει, αλλά να έχει γίνει καταπράσινη.

Όπως γράφει το Raw Story, ύποπτος για αυτό (και για αυτό), είναι «πλανητάρχης» Ντόναλντ Τραμπ, και μία ακόμα από τις φαεινές ιδέες του.

Ο Τραμπ και η γούρνα του

Ο πρόεδρος είχε παραγγείλει μία εκτεταμένη ανακαίνιση του χώρου, για την οποία χρειάστηκε να αδειάσει και η πισίνα. Ωστόσο, όταν οι εργάτες την ξαναγέμισαν με εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα νερού, σε χρόνο ρεκόρ άρχισε να κατακλύζεται από άλγη και φύκια, που της έδωσαν το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών έσπευσε να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας ότι τα φύκια είναι «υπολειμματικά» και αποτελούν φυσιολογικό μέρος της πρώιμης διαδικασίας επανεκκίνησης των εργασιών στην πισίνα.

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«Αυτό που βλέπετε είναι υπολείμματα φυκιών από τις γραμμές τροφοδοσίας, τα οποία παρέμεναν αδρανή για οκτώ εβδομάδες όσο λάμβαναν χώρα οι εργασίες κατασκευής.

Είναι μέρος της κανονικής διαδικασίας έναρξης. Αφαιρούμε τα φύκια και οι νανοφυσαλίδες θα συντηρήσουν την πισίνα και θα τη διατηρήσουν απαλλαγμένη από φύκια», δήλωσε η διευθύντρια επικοινωνίας Κέιτ Μάρτιν.

Μνημείο Λίνκολν: Πώς το έκανε χειρότερο

Ωστόσο, οι «λεκέδες» στην αντανακλαστική πισίνα ήταν πιο σκληροί απ' όσο περίμεναν οι εργολάβοι. Μετά από μάταιες προσπάθειες να αφαιρεθεί η άλγη με τεράστιες απόχες, οι ανάδοχοι του έργου στράφηκαν στη λύση των χημικών.

Έτσι, πρόσφατα εθεάθησαν να ρίχνουν εκατοντάδες λίτρα υπεροξείδιου του υδρογόνου, το γνωστό μας «οξυζενέ», στην πισίνα, για να σκοτώσουν την άλγη που επιβιώνει.

Και αιτία για αυτό ήταν, φαίνεται, η κιτς αισθητική του Ντόναλντ Τραμπ. Στον σχεδιασμό της πισίνας, όπως είχαν προβλέψει ειδικοί εγκαταστάσεων πισινών πριν το φιάσκο, εφαρμόστηκε ένα «ταμπού». Ο πρόεδρος θέλησε να βάψει την επένδυση της πισίνας σε χρώμα «μπλε της αστερόεσσας», για να της δώσει πιο «διαχρονικό» χαρακτήρα.

This morning at the reflecting pool pic.twitter.com/uygkbcn7Mn — bob kovach (@bkovoDC) June 16, 2026

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η απόχρωση του μπλε είναι εξαιρετικά σκούρα, και υπάρχει λόγος που οι πάτοι των πισινών δεν βάφονται ποτέ μαύροι, ή κάποιο ανάλογο χρώμα.

Τα σκούρα χρώματα απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια, και έτσι επιταχύνουν την ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης όπως η άλγη και τα φύκια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ισχυρίστηκε τις τελευταίες ημέρες ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας νερού, το οποίο ένας εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «τεχνολογία νανοφυσαλίδων», θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των φυκιών.

«Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων κατέστρεψε με επιτυχία την άνθιση των φυκιών που μαστίζει κάθε άνοιγμα πισίνας από το 1922», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στον Guardian την Τρίτη.

Αρχικά, ο Τραμπ παρουσίασε το έργο ως μια εβδομαδιαία εργασία, κόστους 1,5 έως 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό εξελίχθηκε σε μια σύμβαση 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων που ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό στην Atlantic Industrial Coatings, και τα φύκια εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από την επιστροφή του νερού.