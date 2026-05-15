Μάλγαρα: Εντοπίστηκε ο 54χρονος που πέταξαν νεκρό μέσα στον Λουδία

Εντοπίστηκε το πτώμα του 54χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα και, στη συνέχεια, οι δράστες τον πέταξαν μέσα στον Λουδία ποταμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Action24, περίοικοι εντόπισαν τον νεκρό και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και εξετάζεται, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό εργαστήριο για τα περαιτέρω.

Στην περιοχή διεξαγόταν έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα, για τον εντοπισμό του νεκρού, το προσωπικό, ωστόσο δεν είχα καταφέρει να βρει ίχνος του.

Οι δύο συλληφθέντες, 44 και 43 ετών, σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών, προανακριτικά ισχυρίστηκαν πως αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Επιπλέον, διώκονται για παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση και κατά περίπτωση για οπλοχρησία και χρήση πλαστού εγγράφου.

Χθες, Πέμπτη (14/05), απολογήθηκε ο 43χρονος συνεργός ο οποίος ισχυρίστηκε πως επιχείρησε να σταματήσει τον φόνο, αλλά απέτυχε και στη συνέχεια αναγκάστηκε να βοηθήσει τον δράστη να εξαφανίσει τον νεκρό. Αποφασίστηκε προφυλάκισή του μέχρι τη δίκη. Σήμερα θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος.