Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στη Μάνδρα λόγω της κακοκαιρίας, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Από τον δήμο επισημαίνουν πως η διακοπή θα έχει επίπτωση κυρίως στην κεντρική αγορά Μάνδρας και η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού.

Ζητείται από τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης».

Μάνδρα: Μνήμες του 2017 «ξύπνησε» η κακοκαιρία

Στο μεταξύ, ώρες αγωνίες πέρασαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της Μάνδρας, οι οποίοι είδαν για λίγο τον εφιάλτη του 2017 να ξαναζωντανεύει.

Στη συμβολή των οδών Αγίας Αικατερίνης και Στρατηγού Νικολάου Ρόκα, όπου το νερό είχε φτάσει τότε ακόμη και τα δύο μέτρα, σχηματίστηκαν ξανά ορμητικοί χείμαρροι, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες σπίτια και καταστήματα.

Από τις 9 το πρωί τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν, ο οικισμός ωστόσο έμεινε να αντιμετωπίζει ξανά τη λάσπη που κάλυψε τις περιουσίες του, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

