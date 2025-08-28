Μενού

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι 3 κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αθώωσε ομόφωνα την πρώην δήμαρχο Μάνδρας και δύο στελέχη της δημόσιας διοίκησης για τις πλημμύρες του 2017.

Δικαστική αίθουσα
Δικαστική αίθουσα | Eurokinissi
Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής, που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2017 και στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους.

Στο εδώλιο βρέθηκαν η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τέως προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στη Δικαιοσύνη μετά την αναίρεση της πρωτόδικης απόφασης από τον Άρειο Πάγο, έπειτα από αίτημα συγγενών των θυμάτων και παρέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή της πρώην δημάρχου, αλλά την ενοχή των δύο άλλων κατηγορουμένων.

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή και των τριών, κλείνοντας έναν πολυσυζητημένο κύκλο δικαστικής διερεύνησης για την τραγωδία στη Μάνδρα.

