Μάνη: Αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» σε πισίνα - Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια η οδηγός και το παιδί

Ένα περιστατικό που ομολογουμένως δεν είναι συνηθισμένο, έλαβε χώρα την Τετάρτη 15/07 στο Οίτυλο της Μάνης, καθώς μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και κατέληξε σε πισίνα ενοικιαζόμενου δωματίου.

Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα μαζί με το ανήλικο παιδί της. Σε βίντεο της εκπομπής «Newsrooom» της ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή που αγροτικό όχημα συμμετέχει στην προσπάθεια ανάσυρσης του αμαξιού από την πισίνα.

Όπως μπορεί να ακούσει κανείς στο βίντεο, ένας άντρας φαίνεται να δίνει οδηγίες και να καλεί όσους είναι στο σημείο να πάρουν απόσταση από το αυτοκίνητο που είναι δεμένο και το τραβούν έξω από τη πισίνα.

Το όχημα ήταν μέσα στην πισίνα για 5 ώρες, με τα νερά να ξεχειλίζουν στον δρόμο και να προκαλούν προβλήματα.

Μια γυναίκα, η οποία έκανε μπάνιο στην περιοχή την ώρα του ατυχήματος μίλησε στο ΕΡΤnews:

«Εγώ την ώρα που πήγα να πάρω το αυτοκίνητο μου μετά το μπάνιο μου, γιατί είναι η θάλασσα από κάτω, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος και άρχισαν να τρέχουν πάρα πολλά νερά. Φοβηθήκαμε βέβαια οι λουόμενοι για το τι έχει συμβεί, δεν μπορούσα να καταλάβω.

Ανεβήκαμε σε ένα σημείο και είδαμε ένα αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα, ευτυχώς δεν είχε βυθιστεί, ευτυχώς δεν κολυμπούσε κάποιος στην πισίνα εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν 17:00 – 17:30 το απόγευμα περίπου. Από το αυτοκίνητο βγήκε μια κυρία, έβγαλε το παιδί από μέσα και άλλη μια κυρία πήγε να βοηθήσει».