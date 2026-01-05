Μαραγγέλη στη δίκη Novartis: «Με βράβευσαν οι ΗΠΑ – Η Ελλάδα με θεωρεί πότε αξιόπιστη και πότε όχι»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη απολογία, η Μαρία Μαραγγέλη - γνωστή ως «Αικατερίνη Κελέση» στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της υπόθεσης Novartis - παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι έλαβε «βραβείο» από τις αμερικανικές αρχές για τη συμβολή της στην έρευνα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Όπως εξήγησε, όταν κατέθεσε αρχικά στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν γνώριζε ούτε την παράλληλη αμερικανική έρευνα ούτε την εμπλοκή των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η πρώτη επαφή με την αμερικανική πρεσβεία

Η ίδια ανέφερε ότι 8–10 μήνες μετά την πρώτη της κατάθεση, δέχθηκε τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για συνάντηση σχετικά με την υπόθεση. Τόνισε ότι τότε δεν έγινε καμία αναφορά σε «δώρο» ή «βραβείο».

Η ενημέρωση ότι θα λάμβανε χρηματική ανταμοιβή ήρθε πολλά χρόνια αργότερα, το 2023, όπως είπε, με πληροφορίες από το dikastiko.gr.

Αίσθημα αδικίας από την κρίση του δικαστηρίου

Η Μαραγγέλη εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι αισθάνεται αδικημένη. Υποστήριξε ότι κατέθεσε μόνο όσα είδε και άκουσε, χωρίς υπερβολές, αλλά κρίθηκε αναξιόπιστη.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, οι αμερικανικές αρχές την θεώρησαν αξιόπιστη και την «βράβευσαν», ενώ η ελληνική Δικαιοσύνη εξακολουθεί να την καλεί ως μάρτυρα σε άλλες υποθέσεις.

«Είναι αντιφατικό να θεωρούμαι πότε αξιόπιστη και πότε αναξιόπιστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλες έρευνες Ελλάδας – ΗΠΑ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το γιατί δεν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα στο πρακτικό συμβιβασμού της Novartis με τις ΗΠΑ, η κατηγορούμενη είπε ότι οι δύο χώρες ερευνούσαν τα ίδια ζητήματα παράλληλα.

Τόνισε ότι δεν γνωρίζει τι αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο αμερικανικό πρακτικό, ούτε την τελική κατάληξη της έρευνας, καθώς δεσμεύεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το dikastiko.gr..

Καταθέσεις για χρηματισμούς και παραδόσεις φακέλων

Η Μαραγγέλη επέμεινε στις καταθέσεις της περί χρηματισμών, δηλώνοντας ότι ήταν παρούσα όταν ο Κωνσταντίνος Φρουζής παρέδιδε φακέλους με χρήματα.

Περιέγραψε σκηνές όπου έβλεπε χρήματα να τοποθετούνται σε φακέλους και να παραδίδονται. Αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό με τη βαλίτσα που, όπως υποστήριξε, μεταφέρθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου κατόπιν επιστολής από το γραφείο του πρωθυπουργού και επέστρεψε άδεια, με τον Φρουζή να λέει ότι «πέτυχαν αυτά που ήθελαν».

Αναφορές σε Άδωνι Γεωργιάδη

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στις καταθέσεις της για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Υποστήριξε ότι ο Φρουζής είχε αναφέρει πως θα λάμβανε δύο εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις. Περιέγραψε περιστατικά καταμέτρησης και παράδοσης χρημάτων παρουσία της, καθώς και συχνές συναντήσεις των δύο ανδρών, στις οποίες ο Φρουζής εμφανιζόταν «προετοιμασμένος», σύμφωνα με πληροφορίες από το dikastiko.gr.

Εσωτερικές ατασθαλίες στη Novartis και απειλές

Η κατηγορούμενη μίλησε και για την εργασιακή της εμπειρία στη Novartis, όπου εργάστηκε από το 2007 έως το 2018 ως γραμματέας διοίκησης. Περιέγραψε εκτεταμένες οικονομικές ατασθαλίες, εσωτερικούς ελέγχους και υπέρογκα, αδικαιολόγητα έξοδα.

Αποκάλυψε ότι φοβόταν να καταθέσει, καθώς είχε δεχθεί τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από τον Φρουζή να μην απαντά σε ερωτήσεις - κάτι που εξέλαβε ως απειλή. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό όπου άγνωστη γυναίκα την απείλησε στον χώρο στάθμευσης της εταιρίας, περιστατικό που, όπως είπε, αρχειοθετήθηκε.