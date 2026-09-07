Μαραθώνας: «Δεν έχει προηγούμενο η υπόθεση» – Ο δικηγόρος για την ψυχολογική κατάσταση της 68χρονης και του γιου της

«Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει, δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική ούτε πνευματική κατάσταση», δήλωσε σήμερα (07/09) ο δικηγόρος της 68χρονης και του γιου της, για την υπόθεση στο Μαραθώνα.

Υπενθυμίζεται ότι, η δίκη για την υπόθεση της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα, η οποία κρατούνταν νεκρή στο σπίτι της για περίπου 10 χρόνια στο σπίτι της, γιατί η κόρη της χρειαζόταν τη σύνταξή της, αναβλήθηκε για την Τρίτη.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο Orange Press Agency, ο ποινικολόγος - δικηγόρος της 68χρονης και του γιου της, Ιωάννης Ζωγράφος, υποστήριξε πως «όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα σήμερα παρακολούθησαν μια υπόθεση η οποία δεν έχει προηγούμενο.

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Μια κυρία κατηγορείται μαζί με τον γιο της ότι έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους τη γιαγιά προκειμένου να παίρνουν τη σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει, δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική ούτε πνευματική κατάσταση. Η επικοινωνία τους ακόμα και στα καθημερινά είναι δυσχερέστατη. Παρόλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ότι είναι πλήρως καταλογιστέο υπερβαίνοντας το νόμο και υπερβαίνοντας και τη λογική. Με αυτό τον τρόπο τους άφησε ελεύθερους. Έδωσε αναβολή για τις 10 του μήνα προκειμένου να παραστεί και η έτερη κόρη που έχει κάνει την καταγγελία ώστε να διαλευκάνει την υπόθεση που για την δική μας την πλευρά, της υπεράσπισης, είναι απόλυτα καθαρή», τόνισε ο δικηγόρος.