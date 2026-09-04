Μαραθώνας: «Ήθελα την σύνταξη, δεν τα έφερνα βόλτα» παραδέχεται η κόρη που έκρυβε τη σορό της μητέρας της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μαραθώνα, με την κόρη της 90χρονης να περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της και να παραδέχεται ότι έκρυψε τη σορό της, ενώ συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι η ηλικιωμένη δεν ήταν σε καλή κατάσταση πριν από τον θάνατό της και ότι κάποια στιγμή έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι έκανε μετά τον θάνατο της μητέρας της, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη:

«Την έθαψα».

«Με βοήθησε ένας εργάτης»

Η κόρη της 90χρονης υποστηρίζει ότι δεν θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη εκείνη την ημέρα, ενώ στις ερωτήσεις για το πώς μεταφέρθηκε η σορός της μητέρας της αναφέρει ότι τη βοήθησε ένας εργάτης.

– Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα;

– Όχι ακριβώς.

– Ο γιος σας ήξερε;

– Ήξερε.

– Πού την είχατε βάλει, μπροστά ή πίσω;

– Μπροστά.

– Θυμάστε πώς τη μεταφέρατε; Ο γιος σας σας βοήθησε;

– Όχι.

– Ποιος σας βοήθησε;

– Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε.

– Βράδυ ήταν;

– Όχι, νύχτα τέτοια ώρα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τον θάνατο της 90χρονης και αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν στην απόκρυψη της σορού.

Η παραδοχή για τη σύνταξη των 1.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα λέει η γυναίκα για τη σύνταξη της μητέρας της. Όπως παραδέχεται, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατο της 90χρονης, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα.

– Πότε ήρθαν οι πρώτες οικονομικές δυσκολίες;

– Αρκετά νωρίς.

– Έχετε χρέη;

– Τώρα όχι. Είχα παλιά.

– Και πώς τα ξεχρεώσατε;

– Με δόσεις.

– Τη σύνταξη της μαμάς σας γιατί την θέλατε τόσο;

– Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι η μητέρα της λάμβανε περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα.

– Όταν η μαμά σας πέθανε πόσα έπαιρνε σε σύνταξη;

– 1.000.

– Μήπως ήταν παραπάνω;

– 1.000 πρέπει να ήταν.

– Και αποφασίσατε να μην τη δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;

– Ναι.

– Η κόρη;

– Όχι.

Τι γνώριζαν τα παιδιά της

Την ίδια ώρα, τα όσα υποστηρίζει η γυναίκα έρχονται σε αντιπαράθεση με τις μαρτυρίες των παιδιών της και δημιουργούν νέα ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν την πραγματική κατάσταση.

Ο γιος της αναφέρει ότι η μητέρα του τού είχε πει πως είχε «τακτοποιήσει» τη γιαγιά του, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Εμένα μου είχε πει ότι την τακτοποίησα και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι την τακτοποίησα και λοιπά, μετά δεν ήξερα… Τι… Πού να ξέρω… Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί… Έπαιρνε κάποια χρήματα», ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, στην εγγονή της 90χρονης φέρεται να έλεγαν ότι η γιαγιά της βρισκόταν σε γηροκομείο στην Πεντέλη. Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο γηροκομείο δεν υπήρχε.

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, η οποία αναζητά απαντήσεις για το πότε ακριβώς πέθανε η 90χρονη, κάτω από ποιες συνθήκες μεταφέρθηκε και κρύφτηκε η σορός της στο υπόγειο, ποια άλλα πρόσωπα γνώριζαν τι είχε συμβεί και για πόσο διάστημα συνεχιζόταν η είσπραξη της σύνταξής της.