Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ψέματα σε όλους» - Συγκλονίζει ο εγγονός της 90χρονης

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του οικογενειακού περιβάλλοντος της γυναίκας που έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της, στην περιοχή του Μαραθώνα.

Το γεγονός, δεν έχει ομολογήσει η ίδια, παρά μόνο η κόρη της, η οποία έλειπε στο εξωτερικό και γνώριζε μόνο ότι η μητέρα της είχε θάψει τη γιαγιά της χρόνια πριν.

Την ίδια στιγμή, στο ΕΡΤnews, ο εγγονός της 90χρονης νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από την μητέρα του για την υπόθεση.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί.

Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου», δήλωσε.