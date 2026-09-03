Θρίλερ στον Μαραθώνα: Δεν βρέθηκε η «θαμμένη» - Η καταγγελία της εγγονής και η σύνταξη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την «θαμμένη» ηλικιωμένη γυναίκα, σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα.

Από την έως τώρα ενδελεχή έρευνα δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα της γυναίκας, που αγνοείται εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μηχανήματα του δήμου έσκαψαν όλο την αυλή, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν κανένα ίχνος της ηλικιωμένης, που θα ήταν σήμερα 90 ετών, παρά την ομολογία της κόρης της.

Κατά την έρευνα, η κόρη της γυναίκας φέρεται να έλεγε ότι δεν θυμάται πού την έχει θάψει και άλλαζε συνέχεια το σημείο.

Μία καταγγελία από την εγγονή της 90χρονης αποκάλυψε την υπόθεση

Η ίδια πηγή μεταφέρει πως το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από δύο εβδομάδες, όταν έφτασε στην Ελλάδα η εγγονή της ηλικιωμένης.

Η γυναίκα, που μένει μόνιμα στη Γαλλία και ήρθε στη χώρα για διακοπές, ενημέρωσε την αστυνομία πως δεν μπορεί να βρει τη γιαγιά της.

Αρχικά, οι Αρχές έκαναν έναν έλεγχο μέσω ΕΦΚΑ κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί νεκρή και συνέχιζε να καταβάλλεται η σύνταξή της.

Η κόρη της γυναίκας φαίνεται ότι ομολόγησε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο για να μπορέσει να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξη.