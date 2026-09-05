Μαραθώνας: Στην Ευελπίδων κόρη και εγγονός της ηλικιωμένης που βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού

Το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέρασαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της κατοικίας τους, στον Μαραθώνα.
Κόρη και εγγονός βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, ωστόσο στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει και το σενάριο της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς, μέσω της μη δήλωσης του θανάτου, φέρονται να ελάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά -ίσως και πάνω από δέκα- χρόνια.
Για την υπόθεση συντάσσεται πόρισμα τόσο με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή όσο και του ειδικού, δικαστικού ανθρωπολόγου, ο οποίος εξέτασε τα οστά, με στόχο, πρωτίστως, να ταυτοποιήσει τη γυναίκα, και αφετέρου να αντλήσει στοιχεία για τον ακριβή χρόνο θανάτου αλλά και, όσο αυτό είναι εφικτό, για τα αίτια.
«Την έθαψα».
«Με βοήθησε ένας εργάτης»
Η κόρη της 90χρονης υποστηρίζει ότι δεν θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη εκείνη την ημέρα, ενώ στις ερωτήσεις για το πώς μεταφέρθηκε η σορός της μητέρας της αναφέρει ότι τη βοήθησε ένας εργάτης.
– Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα;
– Όχι ακριβώς.
– Ο γιος σας ήξερε;
– Ήξερε.
– Πού την είχατε βάλει, μπροστά ή πίσω;
– Μπροστά.
– Θυμάστε πώς τη μεταφέρατε; Ο γιος σας σας βοήθησε;
– Όχι.
– Ποιος σας βοήθησε;
– Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε.
– Βράδυ ήταν;
– Όχι, νύχτα τέτοια ώρα.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τον θάνατο της 90χρονης και αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν στην απόκρυψη της σορού.
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