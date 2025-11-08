Μαραθώνιος 2025: Χάος στο κέντρο - Τεράστιες ουρές λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Έφτασε η ώρα του πρώτου αγώνα (5 χιλιόμετρα) του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο είναι χαοτική.

Τη στιγμή που οι δρομείς ετοιμάζονται για τον αγώνα, σε Καλλιρρόης, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, καθώς και σε Παγκράτι (κυρίως Φιλολάου και Υμηττού), Μετς και Νέο Κόσμο, παρατηρούνται ουρές οχημάτων εκατοντάδων μέτρων.

Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σάββατο (8/11)

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από τις 06:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 08:00 έως τις 20:30 του Σαββάτου 08/11/2025

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 09:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025