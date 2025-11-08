42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Το πρόγραμμα, οι τεχνικές οδηγίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τους δρόμους που διακόπτεται η κυκλοφορία και πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Εν τω μεταξύ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιo της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, σήμερα Σάββατο 8/11 και αύριο Κυριακή 9/11.

Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σάββατο (8/11)

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από τις 06:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 08:00 έως τις 20:30 του Σαββάτου 08/11/2025

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 09:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025

Κυριακή (10/11)

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 04:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 09-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας

Καθορισμός και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 09-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00 – 10.30

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Μαραθώνος (γέφυρα Δημοκρατίας) έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) έως και την οδό Μιλήτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 12:00 της 08/11/2025 έως τις 13:30 της 09/11/2025

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30 –15.00

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00 – 16.45

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30 – 18.30

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00- 15.00

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00- 16.30

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00-16.00

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄

Κλειστοί δρόμοι και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 06:00 έως τις 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας

Κλειστοί δρόμοι με απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης)

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης)

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης)

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου)

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δ/νση Μοναξιά -Παλλήνη)

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα)

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής)

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής)

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων)

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, αύριο Σάββατο 8/11 και μεθαύριο Κυριακή 9/11.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού , ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00, λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασ. Κων/νου στο τμήμα από Βουλιαγμένης έως Ερατοσθένους ως κάτωθι (οι γραμμές αυτές εμπλέκονται και στη γενική τροποποίηση που φαίνεται πιο κάτω και θα τροποποιούνται αναλόγως):

Λεωφορειακή γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Συγγρού, συνέχεια ευθεία Συγγρού, συνέχεια Βασιλίσσης Αμαλίας, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, συνέχεια Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Βασιλίσσης Αμαλίας, συνέχεια Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 209

Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (4)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (11)

Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ν. Ελβετία Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας ως εξής:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

Γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95

Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου – προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Από λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός – συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο ( κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων – συνέχεια κανονικά

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204, 204Β

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046

Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα).

Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046)

Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140

Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα.

Διαδρομή από Πολύγωνο: Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας – συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

Γραμμή Β5

Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή δεν θα λειτουργήσει.

Γραμμή 402

Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κέννεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409

Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά 8ης Μεραρχίας, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040

Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετιμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού – συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856

Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856

Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου – συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022

Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813

Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 301, 301Β

Κατεύθυνση προς Ανθούσα: Από Μιαούλη, ευθεία Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Μήλου, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Μήλου, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Έβρου, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Λούτσα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ .Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Σπάτων, ευθεία Λεωφ. Σπάτων (305), αριστερά Λεωφ. ΟΛεωφ.Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 306

Κατεύθυνση από Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, αριστερά Λεωφ. Γέρακα, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας κανονικά.

Γραμμή 307

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ.Λαυρίου, δεξιά Μεταμορφώσεως Σωτήρος, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Λεωφ. Λαυρίου, αναστροφή αριστερά στον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Ολυμπιονικών, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 308

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ.Δουκ.Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 319

Κατεύθυνση προς Σπάτα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά Αγίου Δημητρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αγίου Δημητρίου, αριστερά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά στην έξοδο για Παλλήνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 310, 310Β, 310Γ

Διακοπή Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη των μέτρων τροχαίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Έπειτα από την αποκατάσταση κυκλοφορίας της Λεωφ. Μαραθώνος από τον Μαραθώνα έως την Διασταύρωση Ραφήνας, οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ τροποποιούνται ως εξής και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας:

Κατεύθυνση προς Αφετηρία (Μαραθώνας): Από Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Αγ .Παρασκευής, δεξιά Αρχία, αριστερά Αγ. Μαρίνας, ευθεία Δημοκρατίας, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Ραφήνα: Από Δημοκρατίας, ευθεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αρχία, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, ευθεία Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 324

Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο στο Τμήμα Κάντζα Παλλήνη

Διαδρομή από Στ. Κάντζας έως Παλλήνη: Από Λεονταρίου, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, συνέχεια κανονικά για Κάντζα και προσωρινό τέρμα στον Στ. Κάντζας (Κάντζα 2) στην κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Οι γραμμές 060, 314, 314B, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

Γραμμές (1)-(5)-(15)

Κατεύθυνση (1)-(5) από Αφετηρία και (15) από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση (1)-(5) από Τέρμα και (15) από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (3)

Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή (4)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (6)

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή (11)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (12)

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

10.00'-20.00': Κέντρο Εξυπηρέτησης ∆ρομέων & ΟΠΑΠ Marathon EXPO

Μαραθώνα

12.30'-13.15': Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην

Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου ∆ρόμου

13.50'-14.10': Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα - Ζάππειο - Πλατεία Καραϊσκάκη

15.00'-22.00': Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

17.00'-19.40': Αγώνας ∆ρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19.30'-20.40': Αγώνας ∆ρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17.00': Εκκίνηση Αγώνα ∆ρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19.30΄: Εκκίνηση Αγώνα 5km Universities Night Run OPAP

Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη

Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο

17.14'-17.15': Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου ∆ρομέα 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19.45’-19.46΄: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου ∆ρομέα 5km Universities Night Run OPAP

17.30'-17.45': Απονομές Μεταλλίων Αγώνα ∆ρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

20.00'-20.15': Απονομές Μεταλλίων Αγώνα ∆ρόμου 5km Universities Night Run OPAP

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Αθήνα - Ζάππειο - Πλατεία Καραϊσκάκη

08.00'-18.00': Sponsors' Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

08.00'-10.10': Αγώνας ∆ρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

(Συμπεριλαμβάνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός Σταδίου)

08.00' : Εκκίνηση Αγώνα ∆ρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη

Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

09.00'–18.20': Μαραθώνιος ∆ρόμος (42.195μ στην Αυθεντική ∆ιαδρομή)

(Συμπεριλαμβάνονται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ και Στρατιωτικοί Αγώνες

Μαραθωνίου)

09.00': Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου ∆ρόμου

Εκκίνηση στο Μαραθώνα από την Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου

Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

09.00'-10.20':Αγώνες ∆ρόμου Παιδιών σε ∆ήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας

∆ιαδρομής

Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά ∆ήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα – Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10.20'-10.37': Αγώνας ∆ρόμου Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM

10.40'-10.50': Αγώνας ∆ρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS 1.200μ COSMOTE TELEKOM

• Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής

• Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο

08.31'-08.32': Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου ∆ρομέα 10χλμ ΟΠΑΠ

09.15'-09.30': Απονομές Μεταλλίων Αγώνα ∆ρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Απονομές Μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ

10.25'-10.27': Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού πρώτων Αθλητών του Αγώνα Παιδιών 1.200μ

COSMOTE TELEKOM

10.45'-10.47': Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού πρώτων Αθλητών του Αγώνα Special Olympics

Hellas (SOH) 1.200μ COSMOTE TELEKOM

10.35'-10.50':Τιμητικές Απονομές Αγώνα ∆ρόμου Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM

Τιμητικές Απονομές Αγώνα ∆ρόμου Special Olympics Hellas (SOH) 1.200μ COSMOTE TELEKOM

11.09'-11.12': Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Μαραθωνοδρόμου

11.16'-11.22': Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Έλληνα Μαραθωνοδρόμου

11.35'-11.45': Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης Μαραθωνοδρόμου

11.45'-11.50': Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης Ελληνίδας Μαραθωνοδρόμου

11.55-12.30': Απονομές Μεταλλίων Μαραθωνίου ∆ρόμου

Απονομές Μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ

Τεχνικές οδηγίες Μαραθώνιου