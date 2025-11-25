Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: «Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον ψηφιακό εθισμό»

Για τον ψηφιακό εθισμό και τους τρόπους περιορισμού της έκθεσης των ανηλίκων στα social media μίλησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη που βρέθηκε ως καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου. Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου – αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού – δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!», ανέφερε αρχικά η κ. Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή! Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!», προσθέτει.

«Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media. Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, τη μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!», κατέληξε.