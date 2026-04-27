Μαρέβα Μητσοτάκη για την περιπέτεια υγείας της: «Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ, ευχαριστώ από καρδιάς»

Μαρέβα Μητσοτάκη | Instagram @marevagrabowskimitsotaki
Με ανάρτηση στα social media, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μίλησε για την περιπέτεια υγείας που βίωσε, περνώντας αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό. Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ».

Μαρέβα: «Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ»

Η Μαρέβα Μητσοτάκη έκλεισε την ανάρτηση γράφοντας: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».

