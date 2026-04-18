Μαρέβα Μητσοτάκη: Υπεβλήθη σε χειρουργείο για ειλεό στον Ευαγγελισμό

Σε λιπαροτομία υπεβλήθη με επιτυχία η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό μετά από οξύ πόνο στο στομάχι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεβλήθη στην επέμβαση για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, νοσηλεύτηκε εχθές Παρασκευή 17 Απριλίου.
Μαρέβα Μητσοτάκη: Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν
Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει: «Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.
Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.