Μαρέβα Μητσοτάκη: Υπεβλήθη σε χειρουργείο για ειλεό στον Ευαγγελισμό

Σε λιπαροτομία υπεβλήθη με επιτυχία η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό μετά από οξύ πόνο στο στομάχι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεβλήθη στην επέμβαση για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, νοσηλεύτηκε εχθές Παρασκευή 17 Απριλίου.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει: «Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».