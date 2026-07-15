Το ευρύτερο νομικό πλαίσιο στο οποίο έχουν κινηθεί οι έρευνες αλλά και οι δικαστικοί λειτουργοί, για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στη Marfin, ανέλυσε η δικηγόρος Πέννυ Κονιτσιώτη-Ρίζου στην ΕΡΤ.

Σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο προφυλακισθέντες ύποπτοι, η δικηγόρος ανέφερε πως «έχουμε άσκηση ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και κάποια άλλα αδικήματα, όπως του εμπρησμού.

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται και στους τρεις κατηγορούμενους. Τώρα έχουμε τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης, και στο πλαίσιο αυτό, η ανακρίτρια, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, έχει εκδόσει και ένταλμα σύλληψης της τρίτης φερόμενης δράστριας, της 46χρονης.

Marfin - Το νομικό «υφαντό» της υπόθεσης

Όπως εξηγεί εκτενέστερα, «Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και η Interpol. Τα εντάλματα σύλληψης δεν τα εκδίδει η Interpol, αλλά οι διωκτικές αρχές κάθε χώρας, που θέλουν να φέρουν έναν κατηγορούμενο ενώπιόν τους.

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Η Interpol μέσω της Ερυθράς Αγγελίας ειδοποιεί τα κράτη μέλη όυτως ώστε να εφαρμοστεί αυτό το ένταλμα σύλληψης. Ενημερώθηκε έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο όπου διαμένει η 46χρονη φερόμενη δράστρια.

Η ίδια φέρεται να έχει αποδεχθεί να εκδοθεί και να δικαστεί, κάτι που θέλει διαδικασία μερικών ημερών. Θα έρθει τότε ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί και να πάρει προθεσμίες.

Marfin - Τι ισχύει για τυχόν παραγραφές

Για το μεγάλο χρονικό διάστημα 16ετίας που έχει μεσολαβήσει από το έγκλημα και τυχόν εγκλήματα που μπορεί να έχουν παραγραφεί, η δικηγόρος ξεκαθάρισε πως «Για την ισόβια κάθειρξη που αντιμετωπίζουν, η παραγραφή είναι 20 έτη.

Δεν έχουν παρέλθει, αλλά για κάποια άλλα κακουργήματα είναι 15ετής η παραγραφή. Αυτό θα το κρίνει η πορεία της διαδικασίας, και αν υπάρχει κάποια αναστολή παραγραφής.

Το κρίσιμο είναι πως αυτό δεν αφορά την ανθρωποκτονία, αλλά τα υπόλοιπα, που μπορεί να υπόκειται σε διαδικασία παραγραφής. Όταν όμως έχουμε ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν τίθεται θέμα του αν θα πέσουν στα "μαλακά"».