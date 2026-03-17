Μαρία Καρρά: Ελεύθερη με όρους η χήρα του Γιώργου Τράγκα

Ελεύθερη, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία της η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην κ. Καρρά καταλογίζεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την κατηγορία η φοροδιαφυγή σχετίζεται με ποσό σχεδόν 13 εκατομμυρίων ευρώ για οικονομικά έτη 2011 έως 2020.
Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης Θεόδωρο Μαντά «η κα Καρρά απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων. Με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί, χωρίς παρερμηνείες, οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».
- Για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς; Δικηγόρος κατηγορείται γιατί μετά από πρόωρο τοκετό... δεν πήγε σε δικάσιμο
- Απρόσμενη κριτική του πρωταγωνιστή Δημήτρη Κίτσου για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τις ελλείψεις
- Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ: «To Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή»
- Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»
