Μαρία Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής για την σορό της κόρης της, Μάρθης

Με το ίδιο αίτημα πορεύονται οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και πλέον κατέθεσε το ίδιο αίτημα και η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
Ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη εντείνεται, καθώς η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε επίσημο αίτημα για την εκταφή της κόρης της, Μάρθη, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το αντίστοιχο αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για τον γιο του, ενισχύοντας το κύμα αμφισβήτησης και διεκδίκησης διαφάνειας από τις οικογένειες των θυμάτων.

Την ίδια στιγμή, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις δέκα ημέρες, απαιτώντας να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, Ντένις.

 

