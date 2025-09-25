Ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη εντείνεται, καθώς η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε επίσημο αίτημα για την εκταφή της κόρης της, Μάρθη, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.
Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το αντίστοιχο αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για τον γιο του, ενισχύοντας το κύμα αμφισβήτησης και διεκδίκησης διαφάνειας από τις οικογένειες των θυμάτων.
Την ίδια στιγμή, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις δέκα ημέρες, απαιτώντας να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του, Ντένις.
