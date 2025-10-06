Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής του παιδιού της

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, υπέβαλε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) νέο αίτημα εκταφής του παιδιού της, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου.
Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε το σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχει αίτημα για προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την εκταφή του Ντένι Ρούτσου, γιου του Πάνου Ρούτσι.
Η παραγγελία έχει διευρυνθεί πέρα από την ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA, την ώρα που αναμένεται εάν η Εισαγγελία Λάρισας άναψε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του απεργού πείνας, Ντένι Ρούτσι.
