Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη: «Η Κυρία της Δραχμής» - Το νέο χαρτί στο επιτελείο Καρυστιανού

Παρότι το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού δεν έχει ακόμη ούτε όνομα, ούτε επιτελείο, ούτε σαφές ιδεολογικό περίγραμμα, καταφέρνει ήδη να μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση - συχνά για λόγους που δεν θα επέλεγε κανείς ως «ιδανική εκκίνηση».

Από τις αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις για τις αμβλώσεις μέχρι την εμφανή μετατόπιση προς μια πιο δεξιά ρητορική, το ενδιαφέρον γύρω από το υπό διαμόρφωση κόμμα παραμένει δυσανάλογα έντονο για κάτι τόσο αχαρτογράφητο.

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, η πρόσφατη παρέμβαση της Μαρίας Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη στο δελτίο του ANT1 -όπου ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφια, αλλά θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο εγχείρημα της στενής φίλης της- επανέφερε στο προσκήνιο μια προσωπικότητα που δεν χρειάζεται συστάσεις.

Γεννημένη το 1933, η πρώτη Ελληνίδα πρύτανης, τρεις φορές εκλεγμένη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με παράσημα, διακρίσεις και πάνω από 50 βιβλία, παραμένει μια από τις πιο προβεβλημένες μορφές της ελληνικής οικονομικής σκέψης.

Ένα βιογραφικό που δύσκολα αμφισβητείται – ακόμη κι αν η δημόσια παρουσία της συχνά προκαλεί, ας το πούμε ευγενικά, εύλογες εντάσεις.

Η «οικονομολόγος της δραχμής» – και τώρα σύμβουλος Καρυστιανού

Εδώ και μια δεκαετία, η Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Με δηλώσεις όπως «η μόνη λύση είναι η δραχμή» και «το ευρώ κατέστρεψε την Ελλάδα τρεις φορές περισσότερο», έχει χαράξει μια πορεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Και τώρα, η ίδια δηλώνει ότι θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Μια επιλογή που, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν φοβάται τις ισχυρές προσωπικότητες – ούτε τις ακόμη ισχυρότερες απόψεις τους.

Συνέδρια «Νίκης», ορθόδοξες νεολαίες και ο Ίων Δραγούμης ως πολιτικός μπούσουλας

Η παρουσία της σε συνέδρια της «Νίκης» και σε εκδηλώσεις ορθόδοξων νεολαιών ενισχύει το προφίλ μιας προσωπικότητας που κινείται με άνεση σε χώρους όπου το «έθνος», η παράδοση και η «προδομένη Μακεδονία» αποτελούν σταθερές αναφορές.

Σε ομιλία της για τον Ίωνα Δραγούμη, μίλησε για «αναξιότητα της σύγχρονης Ελλάδας» και «θυσίες των προγόνων». Μια ρητορική που συνδυάζει οικονομική ανάλυση με εθνικό αφήγημα – και που την τοποθετεί σταθερά στο δεξιό, συχνά υπερσυντηρητικό, άκρο της δημόσιας συζήτησης.

Σε ανάρτησή της, έκανε λόγο για «δόλια οικονομική υποδούλωση της Ελλάδας» και «ανάγκη ανατροπής των Μνημονίων». Η γλώσσα της παραμένει καταγγελτική, φορτισμένη, με αναφορές σε «εξάρτηση από ξένα κέντρα» και «εθνική αξιοπρέπεια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη υιοθετεί έναν λόγο που θυμίζει περισσότερο πολιτική ομιλία παρά ακαδημαϊκή τοποθέτηση. Και αυτό, φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο.

Η υπεράσπιση της Καρυστιανού και το «οργανωμένο μέτωπο»

Με αφορμή τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο Open, η Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη μίλησε για «οργανωμένο στήσιμο στα 5 μέτρα» και «σφαίρες δημοσιογραφικών ερωτήσεων». Υποστήριξε ότι η απάντηση της Καρυστιανού για τις εκτρώσεις «διαστρεβλώθηκε πλήρως» και ότι η ίδια μίλησε απλώς για «μέτρα περιορισμού» λόγω δημογραφικού.

Η στάση της ήταν ξεκάθαρα υπέρ της Καρυστιανού, την οποία παρουσιάζει ως «σύμβολο αλλαγής» και ως πρόσωπο που «εκφράζει μια διογκούμενη μερίδα του λαού». Μια τοποθέτηση που δείχνει ότι η σχέση των δύο γυναικών δεν είναι απλώς πολιτική – είναι στρατηγική.

Το προφίλ που διαμορφώνεται

Με βάση τις δημόσιες παρεμβάσεις της, η εικόνα της Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη είναι ξεκάθαρη:

Σκληρά αντιμνημονιακή

Υπέρμαχος της επιστροφής στη δραχμή

Με συχνές παρεμβάσεις σε δεξιούς και θρησκευτικούς χώρους

Η είδηση ότι θα αναλάβει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο νέο κόμμα της Καρυστιανού δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Είναι μια δήλωση κατεύθυνσης.

Και μια ένδειξη ότι το νέο πολιτικό σχήμα δεν θα κινηθεί σε «ουδέτερες» γραμμές, αλλά σε μια πορεία με σαφές ιδεολογικό φορτίο.

Η Μαρία Νεγρεπόντη‑Δελιβάνη σίγουρα δεν είναι μια ψύχραιμη τεχνοκρατική φιγούρα