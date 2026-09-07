Μαρία Τσιώλη: Η επιθυμία της μητέρας της να ολοκληρωθεί ταινία της που δεν πρόλαβε να «γυρίσει»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της 29χρονης κινηματογραφίστριας Μαρίας Τσιώλη, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1999, κατάφερε να κερδίσει το πρώτo της βραβείο μόλις στα 17 της χρόνια στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους για την ταινία της «Victoria» (3ο Βραβείο στο ευρωπαϊκό τμήμα νέων δημιουργών – Camera Zizanio).

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Συνέχισε την πορεία της με σπουδές στη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Η διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της, η μικρού μήκους σπουδαστική ταινία «ΑΣΙΣΤ», διαγωνίστηκε στις «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας το 2024.

Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με το flix, η Μαρία Τσιώλη μαζί με την ταινία της συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο, στο 21ο Φεστιβάλ New Directors/New Films Festival και στα φεστιβάλ του κόσμου, ενώ η ίδια υπήρξε μέρος του Directors Summit του 18ου Generation of Sarajevo Talents στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο και του Berlinale Talents στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Καθώς έφυγε τόσο ξαφνικά, η Μαρία Τσιώλη δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ταινία με τίτλο το «Πέρασμα», η οποία θα γυριζόταν στα Μεγάλα Βραγγιανά, ένα ιστορικό, ορεινό χωριό του νομού Ευρυτανίας, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.070 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων, με πρωταγωνιστή έναν έφηβο βοσκό, την περίοδο του Πάσχα.

Η μητέρα της ζήτησε αντί της κατάθεσης στεφάνου ή λουλουδιών προς τιμήν της, να γίνει κατάθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταινία.

Την επιθυμία της στηρίζει και ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, που δήλωσε: «Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε με εσένα ως σεναριογράφο και τον Σπύρο Σκάνδαλο ως παραγωγό για την ταινία που θα γυρίζατε αυτό το φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων. (…) Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί, όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».

«Την ενέργεια, τη φαντασία και το ταλέντο της» εξαίρει στον δικό του αποχαιρετισμό και ο σκηνοθέτης Παντελής Παγουλάτος με τον οποίο είχε συνεργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία του «Νέα Ηπειρος»