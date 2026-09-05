Θλίψη για τη Μαρία Τσιώλη: Η 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ήταν ένα εκ των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Η νεαρή κινηματογραφίστρια, που είχε ήδη αναδειχθεί για το έργο της και είχε συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, ετοιμαζόταν το φθινόπωρο να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας «Πέρασμα» στα Άγραφα.

Η ταινία επρόκειτο να γυριστεί κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και θα είχε στο επίκεντρό της έναν έφηβο βοσκό, ο οποίος ζει στο χωριό και καλείται να ακολουθήσει τον κύκλο ζωής που φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένος για εκείνον. Στην πορεία, έρχεται αντιμέτωπος με τη μητέρα του, αλλά και με το τίμημα της ανεξαρτησίας.

Μαρία Τσιώλη - Ολοκληρώνεται εις μνήμην της η ταινία

Παρά τη βαθιά απώλεια, η επιθυμία της μητέρας της αδικοχαμένης καλλιτέχνη και των συνεργατών της είναι η ταινία να πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως ακριβώς την είχε σχεδιάσει και ονειρευτεί.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τη νεαρή κινηματογραφίστρια και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο για την προετοιμασία της ταινίας.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αγράφων επρόκειτο να στηρίξει την παραγωγή ως χορηγός, ενώ δεσμεύτηκε πως από την πλευρά του θα κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε το «Πέρασμα» να γυριστεί στα χωριά των Αγράφων.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρδαμπίκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους ανθρώπους της 29χρονης.

Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη πως, καθώς αποτελεί επιθυμία της μητέρας και των συνεργατών της, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ταινία να ολοκληρωθεί «όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».

Μαρία Τσιώλη - Η ζωή και το έργο της

Η Μαρία Τσιώλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997 και ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τον κινηματογράφο.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Victoria», η οποία απέσπασε το 3ο Βραβείο στο ευρωπαϊκό τμήμα νέων δημιουργών Camera Zizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Το 2024, η σπουδαστική ταινία μικρού μήκους «ΑΣΙΣΤ», που αποτέλεσε ουσιαστικά και τη διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της από τη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, συμμετείχε στο τμήμα «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας -Νύχτες Πρεμιέρας.

Την ίδια χρονιά, η ταινία της συμμετείχε μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο και στο New Directors/New Films Festival, ενώ η ίδια συμμετείχε στο Directors Summit του 18ου Generation of Sarajevo Talents στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο, καθώς και στο Berlinale Talents του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η πορεία που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της διακόπηκε πρόωρα, όμως οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της θέλουν τώρα να δώσουν ζωή στο τελευταίο κινηματογραφικό της όνειρο, μεταφέροντας το «Πέρασμα» στα Άγραφα.