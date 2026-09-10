Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο γνωστός φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος. Όπως αναφέρει, μετά από ανώνυμη καταγγελία που αναρτήθηκε αρχικά στο Indymedia και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ευρέως, ο ίδιος διαψεύδει όσα του αποδίδονται.

Σε δήλωσή του, ο κ. Λώλος υποστηρίζει ότι διασύρεται ως «βιαστής-κακοποιητής», κάνοντας λόγο για ανθρωποφαγική στοχοποίηση και για χαρακτηρισμούς που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνονται στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.

Όπως επισημαίνει, η καταγγελία είναι ανώνυμη, ενώ υποστηρίζει ότι η αναπαραγωγή της στα social media έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην προσωπικότητα και την επαγγελματική του υπόσταση.

Ο ίδιος προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική οδό ως τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης όσων, όπως αναφέρει, συμμετέχουν στην προσπάθεια «κατάρραξης» της προσωπικότητάς του και «δολοφονίας του χαρακτήρα» του.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί η σκοπιμότητα που, σύμφωνα με τον ίδιο, κρύβεται πίσω από την ανώνυμη καταγγελία και την αναπαραγωγή της.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Μάριος Λώλος αναφέρει τα εξής:

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».