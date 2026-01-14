Μαρίζα Φλωράτου: Ποια είναι η νέα Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και γιατί ξεχώρισε

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 αποκτά τη δική του λαμπερή πρωταγωνίστρια. Η Μαρίζα Φλωράτου, ένα πρόσωπο βαθιά συνδεδεμένο με την πόλη και τον θεσμό, αναλαμβάνει τον τιμητικό ρόλο της Βασίλισσας, φέρνοντας μαζί της ενέργεια, εμπειρία και αυθεντική καρναβαλική ψυχή.

Ποια είναι η Μαρίζα Φλωράτου

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Πάτρα, η Μαρίζα Φλωράτου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που «κουβαλά» το Καρναβάλι μέσα του. Σπούδασε Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, καθώς και Φυσικοθεραπεία, ενώ μιλά άπταιστα Αγγλικά και Ισπανικά.

Η σχέση της με την τέχνη είναι εξίσου έντονη: έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χορό ως χορεύτρια και χορογράφος σε σχολές, ωδεία και σχολεία, ενώ παράλληλα εργάστηκε και ως φυσικοθεραπεύτρια. Η προσφορά της στον χώρο του εθελοντισμού αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που την χαρακτηρίζει.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε νωρίς, μέσα από το Μουσικό Λύκειο Πατρών, ένα σχολείο που έχει αναδείξει πολλούς νέους δημιουργούς και ανθρώπους με έντονη πολιτιστική δράση. Η Μαρίζα ανήκει σε αυτή τη γενιά που μεγάλωσε με μουσική, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Μια ζωή… Καρναβάλι

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι απλώς στενή - είναι σχεδόν… βιολογική. Όπως η ίδια αναφέρει, «ένιωσα τη χαρά του Καρναβαλιού από την κοιλιά της μητέρας μου».

Από το πρώτο κιόλας έτος της ζωής της συμμετείχε στις εκδηλώσεις, ενώ κάθε χρόνο «βγαίνει» στο Καρναβάλι χωρίς καμία εξαίρεση.

Έχει λάβει μέρος:

ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις

ως χορεύτρια στο θέαμα «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…»

σε πλήθος άλλων καρναβαλικών δράσεων

Η παρουσία της είναι σταθερή, ενεργή και γεμάτη πάθος.

Πώς επιλέχθηκε Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η επιτροπή της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας δεν βασίστηκε μόνο στην εξωτερική ομορφιά. Τα βασικά κριτήρια ήταν:

η προσωπικότητα

η πορεία και προσφορά της

η βαθιά σχέση της με το Καρναβάλι και την πόλη

η αυθεντικότητα και η καλλιτεχνική της ταυτότητα

Η Μαρίζα Φλωράτου συγκέντρωσε όλα τα παραπάνω, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για να εκπροσωπήσει τον θεσμό το 2026.

Τι σημαίνει για εκείνη ο ρόλος της Βασίλισσας

Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη και έτοιμη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Η χρονιά αυτή είναι για εκείνη μια μεγάλη τιμή, αλλά και μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Καρναβάλι λίγη από τη χαρά που της έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων ευχαρίστησε θερμά όλες τις υποψήφιες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο των αιτήσεων.

Με τη Μαρίζα Φλωράτου στο τιμόνι της καρναβαλικής χαράς, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη ενέργεια, χρώμα και αυθεντική πατρινή γιορτή.