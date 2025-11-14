Μαρουσάκης: «Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας»

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», σήμερα Παρασκευή (14/11) θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες, ενώ θα ανέβουν αρκετά οι τιμές προς το μεσημέρι. Γενικότερα, η σημερινή ημέρα θα χαρακτηριστεί από πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όπως και το Σαββατοκύριακο.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μητσοτάκη, είναι η ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως από το κεντρικό Αιγαίο και πάνω.

Η ημέρα ξεκινά το πρωί ακόμα και από αρνητικές θερμοκρασίες προς τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Οι μονοψήφιες τιμές κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και όσο κατευθυνόμαστε σε Ιόνιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, παρατηρούμε αύξηση.

Πάντως, το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 18 με 20 και σε κάποιες περιοχές του 22 με 23 βαθμούς, ιδιαίτερα σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών είναι το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, δηλαδή των θερμοκρασιών που επικρατούν το πρωί και το μεσημέρι.

Στην Αττική αναμένεται πολύ καλός καιρός με ήπιο πεδίο ανέμων, με τον υδράργυρο να ξεκινά από 9 με 10 βαθμούς και να φτάνει το μεσημέρι λίγο πάνω από τους 20.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αναμένεται καλοκαιρία με τη θερμοκρασία να ξεκινά από 7 βαθμούς και να φτάνει έως τους 19.

Καλός θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Τρίτη και την Τετάρτη, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα θυμίζει αρχικά φθινόπωρο και στη συνέχεια αναμένεται να δώσει μία πρώτη γεύση χειμώνα.