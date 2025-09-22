Μαρουσάκης: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και υποχωρούν τα μελτέμια - Βροχές το Σαββατοκύριακο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα (22/09).

«Φεύγουν» τα μελτέμια με αποτέλεσμα να επανέλθουν οι θερμοκρασίες που θυμίζουν ότι ακόμα έχουμε καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι βοριάδες θα υποχωρήσουν μέχρι την Πέμπτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 28 έως του 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να ανέβει περισσότερο.

«Από την επόμενη εβδομάδα ή από το Σαββατοκύριακο θα δούμε να μας επηρεάζει το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει την Ιταλία» ανέφερε επίσης ο μετεωρολόγος.

Πιο αναλυτικά, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε:

«Η κακοκαιρία εστιάζεται στην περιοχή της Ιταλίας και για αρκετές ημέρες βρίσκει το ατμοσφαιρικό βουνό το οποίο δεν θα το αφήσει να αλληλεπιδράσει με τη χώρα μας. Επειδή θα μείνει αρκετά 24ωρα αυτή η κακοκαιρία, θα στροβιλίζεται για αρκετές ήμερες και θα καταφέρει να βρει και τον δρόμο για την Ελλάδα.

Θα καταφέρει να περάσει να νικήσει το εμπόδιο του αντικυκλώνα και άρα μπορεί Παρασκευή και Σάββατο να μην έχουμε πρόβλημα από αυτήν την κακοκαιρία, φαίνεται όμως ότι από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες η δυτική Ελλάδα να επηρεαστεί από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Σε πρώτη φάση περιμένουμε το κύμα κακοκαιρίας από Σάββατο και στη συνέχεια στα δυτικά τμήματα της χώρας μας».