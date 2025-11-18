Για «βαρυχειμωνιά» που έρχεται τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος σημειώνει ότι αναμένονται χιόνια ακόμα και σε μεγάλες πόλεις.
Σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει:
«Βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, στον αντίποδα προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί αναμένοντας και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνιση τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα».
Παράλληλα, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα (17/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Την Τρίτη (18/11) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.
Την Τετάρτη (19/11) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
