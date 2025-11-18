Μενού

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

κακοκαιρία καταιγίδα
Κακοκαιρία | In Time / Δημήτρης Τοσίδης
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα (17/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18/11) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη (19/11) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

