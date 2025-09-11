Μαρουσάκης για καιρό: Κύμα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα - Πότε έρχονται τα πρωτοβρόχια

Φθινόπωρο φαίνεται πως θα θυμίσει ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα μας. Τα πρωτοβρόχια φαίνεται ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους πολλές φορές με ένταση, ρίχνοντας τη θερμοκρασία.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα Πέμπτη (11/9)

Όπως είπε, σήμερα θα δούμε ισχυρές καταιγίδες προς τη βόρεια - βορειοηπειρωτική Ελλάδα. «Θέλει σήμερα μια προσοχή η περιοχή της Κέρκυρας, η Ήπειρος και η δυτική Μακεδονία όπου θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή η αστάθεια θα αφορά κυρίως κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Ενισχύεται το μελτέμι για να επαναφέρει τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για τον καιρό

Σήμερα, η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Από τη Θεσσαλία και πιο κάτω οι συνθήκες θα είναι καλοκαιρινές, ενώ προς τη βόρεια Ελλάδα θα εκδηλωθούν βροχές ακόμη και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να βγούν και κάποιες μπόρες αστάθειας προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς τα βουνά, δηλαδή προς την Τρίπολη, το Μαίναλο, τον Ταϋγετο, τον Πάρνωνα.

Οι άνεμοι πλέον στρέφονται σε νοτιοδυτικούς έως και 6 μποφόρ. Ο άνεμος αυτός θα λειτουργήσει σαν καταβάτης, δηλαδή σαν λίβας, με αποτέλεσμα να δούμε ακόμη και 37 βαθμούς Κελσίου προς την Αττικοβοιωτία αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην Αττική, η σημερινή ημέρα θα είναι καλοκαιρινή με πολλή ζέστη και τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αίγινα μπορεί να δούμε τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες μπόρες γύρω από την πόλη. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι.