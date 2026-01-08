Μαρουσάκης: Νέα πολική εισβολή τα επόμενα 24ωρα - Κακοκαιρία και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου η κακοκαιρία που έπληξε την βορειοδυτική Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, με περιοχές στην Ήπειρο, να δέχονται έως και 200 τόνους νερού ανά στρέμμα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή του Open, «Ώρα Ελλάδος».

Σήμερα, αναμένεται μια πολική αέρια μάζα που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες, προκαλώντας ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης.

Η ίδια πολική μάζα πρόκειται να προκαλέσει χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα επόμενα 24ωρα η Αττική πρόκειται να βιώσει αρκετές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει από τους 21 βαθμούς που είχαμε την Τετάρτη, στους 6, σήμερα το απόγευμα και αύριο τα ξημερώματα.

Η θερμοκρασία θα ξανά σκαρφαλώσει κοντά στους 20 βαθμούς το Σάββατο, όπου και θα χτυπήσει νέο κύμα κακοκαιρίας, κατά το οποίο αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και στη συνέχεια πολική εισβολή από την Κυριακή έως την Τρίτη, με τον υδράργυρο να κατρακυλά ξανά στους 6 βαθμούς στην Αττική.

Δεν αποκλείεται μάλιστα την Δευτέρα και την Τρίτη να δούμε και χιονοπτώσεις ακόμα και στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπως επίσης σε νησιά του Αιγαίου.

Σήμερα, Πέμπτη στο σκηνικό του καιρού θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ χιόνια θα δούμε στα ορεινά αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα της βορειοδυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να φτιάχνει, ωστόσο αναμένεται να δούμε δυνατούς ανέμους και κρύο. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα θα τις δούμε νωρίς το πρωί καθώς από το μεσημέρι και έπειτα περιμένουμε πτώση.

Στην Αττική, βροχές θα σημειωθούν από νωρίς το πρωί αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς αλλά από το απόγευμα θα πέσει και αύριο δεν θα ξεπερνά τους 6 με 7 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα έχουμε βροχές νωρίς το πρωί με το θερμόμετρο να φτάνει έως και 13 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και εδώ μεγάλη πτώση από το απόγευμα και αύριο θα δούμε τον υδράργυρο στους 0 βαθμούς.